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صور.. ولى عهد الأردن يقضى العيد مع المواطنين البسطاء فى محافظة العقبة

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 09:54 ص
صور.. ولى عهد الأردن يقضى العيد مع المواطنين البسطاء فى محافظة العقبة ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثانى مع أسرة بسيطة
كتبت هبة مكى
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تفقد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولى العهد الأردن فى زيارة مفاجئة أحوال أسرة عفيفة فى منطقة رحمة فى وادى عربة بمحافظة العقبة.

 

وكان العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، والأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد، قد أدوا اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الأضحى المبارك فى مسجد الحرس الملكى بمحافظة العقبة.

 

وعقب الصلاة، أمضى العاهل الأردنى وولى العهد صبيحة عيد الأضحى المبارك مع أسر شهداء الواجب، الذين استشهدوا فى الأحداث الأخيرة فى الفحيص والسلط.

واستمع الملك عبدالله الثانى وولى العهد والمصلون، ومن بينهم أسر الشهداء الذين ارتقوا أثناء تأدية الواجب الوطنى فى الفحيص والسلط، إلى خطبة العيد التى ألقاها إمام الحضرة الهاشمية الشيخ غالب الربابعة.

ولي عهد الأردن (1)
ولي عهد الأردن (1)

 

ولي عهد الأردن (2)
ولي عهد الأردن (2)

 

ولي عهد الأردن (3)
ولي عهد الأردن (3)

 

ولي عهد الأردن (4)
ولي عهد الأردن (4)

 

 


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