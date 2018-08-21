صور.. محافظ كفر الشيخ يتناول الإفطار مع ضباط ومجندين قوات الأمن بمناسبة العيد

كفر الشيخ - محمد سليمان

زار اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، صباح اليوم الثلاثاء، معسكر قوات الأمن، وقدم التهنئة لضباط وافراد ومجندين قوات الأمن والترحيلات، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وشارك في مأدبة الإفطار الجماعى الذى نظمته قوات أمن كفرالشيخ، اليوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بحضوراللواء ناصر رشاد، نائب مدير الأمن، حكمدار المديرية_القائم بأعمال مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، والمهندس راضى أمين، السكرتير العام، والعميد سامح الطنوبى، المستشار العسكرى، والعميد حازم الخولى، مدير ادارة الأمن الوطنى، واللواء محمد عمار مدير ادارة البحث الجنائى، والمهندس على عبدالستار، مساعد المحافظ، ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عطا بسيونى، امام الدعوة بالأوقاف، ووكلاء الوزرات ورؤساء المصالح الحكومية، والقيادات التنفيذية والأمنية الشعبية بالمحافظة، ورجال الأزهر الشريف والأوقاف، والاف المصلين من أبناء المحافظة . وحرص آلاف المصلون، على صلاة عيد الأضحى بالساحات بالمراكز والقرى البالغ عددها 359 ساحة، وتوافد المصلون في ساعة مبكرة لتأدية الصلاة في الساحة الرئيسية بالاستاد الرياضى، وامتلأت عن آخرها، وتلى أداء الصلاة خطبة العيد لوكيل وزارة الاوقاف الشيخ سعد الفقى، الذي حث المصلين على طاعة الله والعمل لبناء مصر

وكان اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، قد أعلن رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة، خلال ايام عيد الأضحى المبارك، وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق، والتصدى للتعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة، ومكافحة السحابة السوداء وحرق قش الأرز، والغاء الاجازات بالمستشفيات والمرافق الحيوية، وفتح جميع المتنزهات والحدائق أمام الزوار خلال ايام عيد الأضحى المبارك، وكذا فتح جميع المجازر لتقديم خدمة ذبح الأضاحى والفحوصات البيطرية بالمجان .

مقدماً التهنئة لأبناء وأجهزة المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك..داعيًا المولى العلى القدير ان يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات وأن يحفظ مصر على مر العصور تنعم بالأمن والآمان والاستقرار والتنمية الشاملة، فى ظل الحكم الرشيد بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ رئيس الجمهورية.



زيارة المحافظ لمعسكر الامن

المحافظ يقدم التهنئة



قوات الأمن