أسماء الأسد تقضى أول أيام العيد مع أطفال مصابين بالسرطان لدعمهم.. صور

كتبت ريهام عبد الله

قضت أسماء الأسد، زوجة الرئيس السورى بشار الأسد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، فى إحدى الجمعيات المعنية بعلاج السرطان برفقة أطفال مصابين بالمرض الخبيث، وذلك لمعايدتهم، والتخفيف عنهم.

وزارت أسماء الأسد، أطفال جمعية بسمة، التي تُعنى بالأطفال المصابين بالسرطان، لمعايدتهم والاطمئنان عليهم، بحضور المشرفين والكادر الطبي في الجمعية، بمقرها في منطقة حرستا.

وجمعية "بسمة" التي أشرفت السيدة أسماء على تأسيسها في العام 2006، تستقبل اليوم عشرات الأطفال من مختلف المحافظات السورية، وتسعى لمساعدتهم بكافة الطرق الممكنة.

أسماء الأسد التى قضت أول أيام العيد مع أطفال مصابين بالسرطان، هى نفسها مصابة بالمرض الخبيث، إذ أعلن المكتب الإعلامى فى رئاسة الجمهورية السورية، خلال الأسبوع الأول من أغسطس أن أسماء الأسد بدأت المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدى اكتشف مبكراً.

أسماء الأسد مع أطفال السرطان



أسماء الأسد



الرئاسة السورية تنشر صور أسماء الأسد



السيدة أسماء الأسد



جمعية بسمة لرعاية مرضى السرطان