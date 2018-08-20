8 قرى سياحية على شواطئ بورسعيد تستقبل زوارها خلال عيد الأضحى

بورسعيد _ محمد فرج

أكد المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، خلال تصريح خاص لـ "اليوم السابع" لدينا 8 قرى سياحية تطل على شاطئ البحر الأبيض المتوسط الممتد على مساحة 30 كيلومترا، فضلا أنه يتمتع بمياه الصافية التى تجذب المصطافين الذين يتوافدون عليه من جميع محافظات مصر لما تتميز به بورسعيد بجوها المعتدل صيفا والدافئ شتاء طوال العام.

وقال أبو زهرة: إن القرى السياحية التابعة للجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة أجرى لها صيانة كاملة لحمامات السباحة والخدمات الملحقة بالقرى فضلا عن أسعارها التى تتناسب مع زوارها من المصطافين حيث تبدأ من 500 لـ 700 جنيه كل حسب مساحة الشالية وموقعه.

وأكد أن هذه القرى تم إعدادها ورفع كفاءتها بما تتلاءم مع مكانتها لاستقبال زوارها من جميع محافظات مصر الذين بادروا بحجز وحدات مصيفية لتصل نسبة الإشغال بالقرى السياحية 100% لقضاء عيد الأضحى فضلا عن تجهيزها لإقامة 22 ألف رياضى من المشاركين فى بطولة الشركات التى تقام ببورسعيد خلال منتصف سبتمبر المقبل.