video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 03:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

8 قرى سياحية على شواطئ بورسعيد تستقبل زوارها خلال عيد الأضحى

الإثنين، 20 أغسطس 2018 03:00 ص
8 قرى سياحية على شواطئ بورسعيد تستقبل زوارها خلال عيد الأضحى المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام لمحافظة بورسعيد
بورسعيد _ محمد فرج
إضافة تعليق

أكد المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، خلال تصريح خاص لـ "اليوم السابع" لدينا 8 قرى سياحية تطل على شاطئ البحر الأبيض المتوسط الممتد على مساحة 30 كيلومترا، فضلا أنه يتمتع بمياه الصافية التى تجذب المصطافين الذين يتوافدون عليه من جميع محافظات مصر لما تتميز به بورسعيد بجوها المعتدل صيفا والدافئ شتاء طوال العام.

وقال أبو زهرة: إن القرى السياحية التابعة للجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة أجرى لها صيانة كاملة لحمامات السباحة والخدمات الملحقة بالقرى فضلا عن أسعارها التى تتناسب مع زوارها من المصطافين حيث تبدأ من 500 لـ 700 جنيه كل حسب مساحة الشالية وموقعه.

وأكد أن هذه القرى تم إعدادها ورفع كفاءتها بما تتلاءم مع مكانتها لاستقبال زوارها من جميع محافظات مصر الذين بادروا بحجز وحدات مصيفية لتصل نسبة الإشغال بالقرى السياحية 100% لقضاء عيد الأضحى فضلا عن تجهيزها لإقامة 22 ألف رياضى من المشاركين فى بطولة الشركات التى تقام ببورسعيد خلال منتصف سبتمبر المقبل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ بورسعيد يفتتح منفذ توزيع لحوم ببورفؤاد ويطمئن على توافر السلع بالأسواق

صور.. محافظ بورسعيد يعطى إشارة بدء مبادرة الشباب "هنضف بلدنا"

بورسعيد

اخبار محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
إحالة "أشعياء" و"فلتاؤوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس

إحالة "أشعياء" و"فلتاؤوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس

حبس خاطف الطائرة المصرية 15 يوما وترحيله للقاهرة لاستكمال إجراءات القضية

حبس خاطف الطائرة المصرية 15 يوما وترحيله للقاهرة لاستكمال إجراءات القضية

"البرادعى الرضيع".. سكت دهرا ونطق لهوا.. موجة سخرية بعد تغريدة عن طائر سقط فى دولة أوروبية.. نواب يصفون مدير وكالة الطاقة الذرية بالخائن ومنفذ تعليمات الأمريكان.. ويذكرونه بجرائم الغرب حول العالم

"البرادعى الرضيع".. سكت دهرا ونطق لهوا.. موجة سخرية بعد تغريدة عن طائر سقط فى دولة أوروبية.. نواب يصفون مدير وكالة الطاقة الذرية بالخائن ومنفذ تعليمات الأمريكان.. ويذكرونه بجرائم الغرب حول العالم

فيديو لقيادى تكفيرى تائب يكشف مخططات الجماعة الإرهابية لهدم وضرب الاقتصاد وزعزعة استقرار البلاد.. القيادى التكفيرى يعترف: خططنا لاستهداف الاقتصاد وقتل عمال المصانع ...وكلفونى باغتيال رئيس اتحاد قبائل سيناء

فيديو لقيادى تكفيرى تائب يكشف مخططات الجماعة الإرهابية لهدم وضرب الاقتصاد وزعزعة استقرار البلاد.. القيادى التكفيرى يعترف: خططنا لاستهداف الاقتصاد وقتل عمال المصانع ...وكلفونى باغتيال رئيس اتحاد قبائل سيناء

جون كاسن فى "مؤتمر الوداع": مغادرتى مصر من أصعب الأشياء وفخور بفترة عملى هنا

جون كاسن فى "مؤتمر الوداع": مغادرتى مصر من أصعب الأشياء وفخور بفترة عملى هنا

فيديو.. مادونا ترتدى برقع فى المغرب وناقصها "ملاية لف"

فيديو.. مادونا ترتدى برقع فى المغرب وناقصها "ملاية لف"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة