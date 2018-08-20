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محافظ المنيا :مصر الخير تخصص 194 رأس ماشية للأولى بالرعاية خلال أيام العيد

الإثنين، 20 أغسطس 2018 10:35 ص
محافظ المنيا :مصر الخير تخصص 194 رأس ماشية للأولى بالرعاية خلال أيام العيد عصام البديوى محافظ المنيا
كتب فريق المحافظات
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أعلن عصام البديوى محافظ المنيا، أن مؤسسة مصر الخير خصصت 194 رأس ماشية لذبحها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن حملة صك الأضحية التى تتبناها المؤسسة لعام 2018 حيث سيتم توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بمراكز المحافظة التسعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

أشاد المحافظ فى بيان بجهود مؤسسة مصر الخير فى التخفيف عن كاهل المواطنين وإدخال البهجة عليهم خلال أيام العيد علاوة على دورها المتميز فى حل مشكلات المواطنين، مشيراً إلى أن الدولة لا تتأخر عن مساعدة أبنائها فى حدود الإمكانات المتاحة، وهناك دور كبير لمؤسسات المجتمع المدنى والأفراد فى حل معظم هذه المشكلات، وطالب بضرورة الاهتمام بتلك المساهمات.

من جانبه قال أحمد صلاح مدير فرع المؤسسة بالمنيا إن الحملة سيتم تنفيذها تحت إشراف بيطرى كامل وفى المجازر المخصصة لذلك على أن يتم التوزيع فى أول يوم العيد وهو نفس يوم الذبح ، لافتاً أن شراء صك الأضحية متاح حتى عصر يوم الوقفة بجميع فروع مؤسسة مصر الخير والمكاتب المنتشرة أو من خلال الاتصال على رقم 16140.

وأضاف سيتم توزيع اللحوم على عدد من الجمعيات الأهلية على مستوى مراكز المحافظة التسع تمهيداً لتسليمها للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، مشيراً إلى انه تم تخصيص 40 رأس لمركز المنيا و22 لسمالوط و9 لمطاى و20 لبنى مزار و24 لمغاغة و11 للعدوة و33 لابوقرقاص و23 ملوى و12 دير مواس.

 

 

 


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