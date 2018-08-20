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صور.. ضبط شاب وربة منزل بحوزتهما 10 طرب حشيش بنفق الشهيد أحمد حمدى

الإثنين، 20 أغسطس 2018 08:58 م
صور.. ضبط شاب وربة منزل بحوزتهما 10 طرب حشيش بنفق الشهيد أحمد حمدى المتهمين والحشيش
كتب: دينا الحسينى - والإسماعيلية صبرى غانم
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تمكنت شرطة نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس من ضبط ربة منزل برفقتها رجل، حال عبورهما من الجانب الشرقى إلى الجانب الشرقى لقناة السويس، قادمين من رأس سدر بجنوب سيناء، وبحوزتهما 10 طرب حشيش و3 هواتف محمولة ومبلغ مالى.

تلقى اللواء دكتور أشرف عبد القادر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، إخطارا من اللواء أشرف فؤاد مدير مباحث الإدارة، يفيد بتلقيه إخطارا من مدير مباحث نفق الشهيد أحمد حمدى مفاده قيام ضباط مباحث نفق الشهيد أحمد حمدى أثناء عمليات الفحص والتفتيش بالجانب الشرقى للنفق، بضبط المتهمة "منى.ع.ا" ربة منزل، ومقيمة شبرا الخيمة محافظة القليوبية، وبرفقتها المتهم "محمود.س.ع" 23 عاما، حاصل على دبلوم صنايع مقيم الزاوية الحمراء القاهرة، وبحوزتهما (10) فرش حشيش ومبلغ مالى وقدره (250) جنيها و( 3 ) تليفون محمول.

بالكشف الأمنى عليهما تبين أن المتهم الثانى مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 421 لسنة 2018 جنح الزاوية الحمراء والمقضى فيها بالحبس سنتين حبس و( 100) جنيه كفاله بتهمة "تبديد".

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

المتهمين-والحشيش-المضبوط-(1)
المتهمين والحشيش المضبوط

 

المتهمين-والحشيش-المضبوط-(2)
المتهمين-والحشيش-المضبوط

 


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