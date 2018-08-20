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الكرملين: بوتين ما زال يأمل فى تحسن العلاقات مع أمريكا رغم العقوبات

الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:41 م
الكرملين: بوتين ما زال يأمل فى تحسن العلاقات مع أمريكا رغم العقوبات ديمترى بيسكوف
رويترز ـ (أ ش أ)
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قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ما زال يأمل أن تخرج علاقات موسكو مع واشنطن من أزمة عميقة إلا أنه أضاف أن لا أحد سيحزن إن لم يقابل هذا الطموح بالمثل.

وتستعد موسكو لعقوبات أمريكية جديدة رغم اجتماع بوتين بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى قمة بهلسنكى في يوليو. وقال ديمترى بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين فى مؤتمر صحفى عبر الهاتف، إن مقترحات العقوبات الأمريكية الجديدة غير ودية وغير قانونية.

واعتبر دميترى بيسكوف،العقوبات الأمريكية على بلاده بمثابة استمرار للتصرفات غير الودية وغير القانونية، مشيرا إلى أنها ستضر بكل التجارة الدولية.

وقال بيسكوف "نحن نعلم عن تحضير مشروع قانون أمريكى لفرض عقوبات جديدة على روسيا، ونحن نعرف نص مشروع القانون هذا، إنه منشور على مواقع الإنترنت المعنية".

وأضاف:" لقد درسنا هذا بعناية فائقة، ونحن نرى أن هذا استمرارا للتصرفات غير الودية وغير القانونية من وجهة نظر القانون الدولى"، مؤكدا أن هذه العقوبات تضر بمجمل التجارة الدولية.

 وأكد بيسكوف أن محاولات عرقلة تنفيذ مشروع "التيار الشمالى -2" تتعارض بوضوح مع القواعد واللوائح التجارية.

 


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