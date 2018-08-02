الرئيسية أخبار عاجلة السيسى يشهد اليوم تخريج الدفعة 156 من ضباط معهد الصف المعلمين الخميس، 02 أغسطس 2018 09:30 ص الرئيس عبدالفتاح السيسى كتب محمد الجالى إضافة تعليق يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم حفل تخرج الدفعة 156 ضباط صف متطوعين بمعهد ضباط الصف المعلمين. صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. أصول الأوقاف كنز مصر المهدر.. البرلمان يكشف حجم الممتلكات بعد توجيهات السيسي بالاستفادة منها لصالح الشعب.. لجنة الخطة: تقدر بـ"تريليون" جنيه ويجب تقديم حصر شامل لها.."اللجنة الدينية": نعقد مائدة حوار لبحث الملف 9 مطالب من نائب أسوان للمحافظ..أبرزها وضع حد لانتشار المخدرات 25 طلب إحاطة ناقشتها "إعلام البرلمان" بالدور الثالث.. تعرف على موضوعاتها المتحدث باسم الكهرباء: الرئيس السيسى اعتبر أزمة الكهرباء أمن قومى تأجيل محاكمة 292 متهما فى قضية محاولة اغتيال السيسى لـ8 أغسطس صور.. مكاتب التموين بالمحافظات تبدأ إضافة المواليد الجدد.. إقبال كبير من المواطنين وسط تسهيلات وتجهيز عشرات المقرات بالمدن والقرى.. غرف عمليات لحل الشكاوى أولا بأول.. والمستفيدون يوجهون الشكر للرئيس السيسى اخبار مصر السيسى معهد ضباط الصف التعليم تمد فترة البت فى طلبات الالتحاق بـ "أولى ابتدائى" حتى 7 أغسطس السلطات الإيطالية تحتجز محمد محسوب وزير المجالس النيابية فى عهد الإخوان المرور يغلق دائرى الوراق جزئيًا بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام محمد صلاح مواهب على كل لون.. بعد السلة يستعد للموسم الجديد بماراثون دراجات "قيم البرلمان": اللجنة تحقق مع "الحريرى" لأول مرة.. ومخالفاته متكررة ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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