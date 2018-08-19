فيديو وصور.. محافظ الغربية يستقبل وفد كنسى لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك

الغربية – مصطفى عادل

استقبل اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، وفدا كنسى برئاسة عبد الله إبراهيم حنا، موجه عام الدين المسيحى بالغربية، وخبير التربية المسيحية بديوان المحافظة، لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك، وضم الوفد موجهى الدين المسيحى بالغربية، وبعض الجمعيات القبطية وبعض الأباء الكهنة والمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية.

وأكد الوفد القبطى حرصه على تقديم التهنئة لمحافظ الغربية، لتأكيد روح المواطنة، وإننا نعمل تحت شعار العمل والانتماء من أجل رفعة الوطن داعيين الله أن يحفظ مصر ويحميها من كيد الحاقدين والكارهين .

كما أكد محافظ الغربية، خلال اللقاء إن الزيارات المتبادلة لتقديم التهنئة بين المسلمين والمسحيين فى كافة المناسبات، تدل على عمق العلاقات والأخوه بين أبناء الوطن جميعا، مما يعكس جوهر الروح المصرية السمحة.



محافظ الغربية مع الوفد الكنسى