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الأحد، 19 أغسطس 2018 10:49 م
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حصاد الاقتصاد المصرى اليوم 19-8-2018

الأحد، 19 أغسطس 2018 10:00 م
حصاد الاقتصاد المصرى اليوم 19-8-2018 الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب : مصطفى عبد التواب
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تنوعت اخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 19-8-2018، حيث شهد تراجع فى مؤشرات البورصة بجلسة ختام التعاملات قبل اجازة العيد، علاوة على اعلان الحكومة عن الانتهاء من استراتجية تأهيل موظفيها، وفيما يلى أهم الاخبار الاقتصادية على مدار اليوم..

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات..و248 مليون جنيه قيمة التداول

 
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 856.402 مليار جنيه.

اعتمد مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومبانى"، القوائم المالية ونتائج الأعمال عن الفترة المنتهية فى 30 يونيو الماضى، حيث بلغ صافى الربح  4.24 مليار جنيه مقابل صافى ربح قدره 2.978 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة زيادة 42.38%، تعادل 1.3 مليار جنيه، تمثلت فى زيادة مجمل الربح بحوالى مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة الفوائد الدائنة بحوالى 0.3 مليار جنيه.

 
التخطيط تنتهى من استراتيجية تنمية قدرات موظفى الجهاز الإدارى 2018 ـ 2022
 

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن هناك مجموعة من الجهود تبذلها الدولة والوزارة في اطار خطة بناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الاداري للدولة، وذلك من أجل الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يحسن إدارة موارد الدولة ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة، وفي ظل اهتمام القيادة السياسية بعملية بناء الإنسان المصري كأحد الأولويات الهامة.

 

أعلن محمد معيط وزير المالية عن إصدار قانون جديد يقر بخصم 90% من الغرامات عند تسديد أصل الدين خلال الثلاث شهور الأولى تنخفض لـ70% بعد ذلك.

واضاف الوزير أن تطوير منظومة الضرائب العقارية من المهام الاساسية للوزارة فى الفترة المقبلة والنظر فى القوانين والتشريعات التى تعمل بها مصلحة الضرائب العقارية بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيلها على الممولين.
 

 

2.8 مليون طن قمح استوردتها هيئة السلع التموينية خلال 6 أشهر

كشفت تقارير عن قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بصفقات القمح والشحنات التى تم استيرادها خلال النصف الأول من 2018.

 

 


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