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4.2 مليار جنيه صافى أرباح "الشرقية للدخان" بزيادة 42.38%

الأحد، 19 أغسطس 2018 10:45 ص
4.2 مليار جنيه صافى أرباح "الشرقية للدخان" بزيادة 42.38% سجائر ـ أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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اعتمد مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومبانى"، القوائم المالية ونتائج الأعمال عن الفترة المنتهية فى 30 يونيو الماضى، حيث بلغ صافى الربح  4.24 مليار جنيه مقابل صافى ربح قدره 2.978 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة زيادة 42.38%، تعادل 1.3 مليار جنيه، تمثلت فى زيادة مجمل الربح بحوالى مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة الفوائد الدائنة بحوالى 0.3 مليار جنيه.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة اليوم الأحد، أن مجمل المبيعات خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى 13.4 مليار جنيه، مقابل 10.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بنسبة زيادة 27.23%.


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