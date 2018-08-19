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الأحد، 19 أغسطس 2018 07:47 م
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المالية تعلن إصدار قانون جديد يقر خصم 90% من غرامات العقارات عند التسديد

الأحد، 19 أغسطس 2018 06:34 م
المالية تعلن إصدار قانون جديد يقر خصم 90% من غرامات العقارات عند التسديد
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أعلن محمد معيط وزير المالية عن إصدار قانون جديد يقر بخصم 90% من الغرامات عند تسديد أصل الدين خلال الثلاث شهور الأولى تنخفض لـ70% بعد ذلك.

 

واضاف الوزير أن تطوير منظومة الضرائب العقارية من المهام الاساسية للوزارة فى الفترة المقبلة والنظر فى القوانين والتشريعات التى تعمل بها مصلحة الضرائب العقارية بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيلها على الممولين.

 

 

جاء ذلك خلال افتتح الدكتور محمد معيط، وزير المالية مبنى الضرائب العقارية الجديد بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، رافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية.

 

وأكد وزير المالية ان المبنى يأتى فى إطار الحرص على الارتقاء بمصلحة الضرائب العقارية وتطوير أدائها واستكمال ميكنة دورة عمل الإدارة الضريبية بها وتطوير وتدريب العاملين فى المأموريات ومعرفة المتطلبات والأدوات والآليات اللازمة لها وللعاملين.

 

 

ووجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء شكره للوزير على حضوره وافتتاح المبنى وأشار إلى أن المحافظة كبيرة وممتدة والمبنى الجديد سهل العمل على الجميع سواء القائمين بالعمل أو المتعاملين مع المصلحة، وأضاف أن هناك قطعة أرض جاهزة بشرم الشيخ لإقامة مبنى للضرائب العقارية كما أننا بصدد تسهيل أية رغبات لإقامة مأمورية بمدينة رأس سدر، وكرر الوزير شكره للمحافظ على مجهوداته الكبيرة من أجل إقامة هذا الصرح الهام على أرض جنوب سيناء، وقد أقيم مؤتمر صحفى ضم العديد من الموظفين والمواطنين إضافة لرجال الإعلام أجاب فيه الوزير والمحافظ على العديد من التساؤلات.

 

وفى إطار التيسيرات أيضا فأن وزارة المالية أطلقت موقعًا إلكترونيًا  لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها وذلك بديلًا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسى بخط مباشر برقم (0235317323) ملحق بـ 10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين فى نفس الوقت بالمواعيد من 9 صباحًا حتى 9 مساءً حيث سيقوم أحد موظفى مركز الاتصال المتخصصين باستيفاء بيانات النموذج هاتفيًا مع العميل ويتم الرد على المواطنين خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام عبر رسالة نصية توضح البيانات التى سيستخدمها المواطن فى سداد الضريبة، هذا بالإضافة الى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات على الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية وذلك على موقع المصلحة الرسمى.

 

وعلى هامش زيارتة لمحافظة جنوب سيناء لافتتاح مبنى الضرائب العقارية الجديد بمدينة طور قام الدكتور محمد معيط وزير المالية بزيارة الى منطقة حمام موسى بمدينة طور سيناء بدعوة من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أطلعه خلالها على أهمية المنطقة ودور المياه الكبريتية الطبيعية بها فى شفاء العديد من الأمراض وأمنياته فى تحويل المنطفة لمشفى عالمى.


 


 


 


 


 

 


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