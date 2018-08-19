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الأحد، 19 أغسطس 2018 03:21 م
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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات..و248 مليون جنيه قيمة التداول

الأحد، 19 أغسطس 2018 03:02 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات..و248 مليون جنيه قيمة التداول البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 856.402 مليار جنيه.

 

وبلغ حجم التداول على الأسهم 125 مليون ورقة مالية بقيمة 248 مليون جنيه عبر تنفيذ 11.7 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 87.36% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 7.84%، والعرب على 4.79% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 18.67% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.32%.

 

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 7.3 مليون جنيه، 145 ألف جنيه، 2.2 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.9 مليون جنيه، 6.9 مليون جنيه، 879 ألف جنيه، على التوالى.

 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 15273 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 2512 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 14931 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.31% عند مستوى 738 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1896 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 464 نقطة.

 

وارتفعت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 62 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.


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