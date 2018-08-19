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الأحد، 19 أغسطس 2018 02:16 ص
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توقيف 30 مهاجراً غير شرعى فى السنغال

الأحد، 19 أغسطس 2018 01:00 ص
توقيف 30 مهاجراً غير شرعى فى السنغال عناصر من شرطه السنغال
دكار (أ ف ب)
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أعلنت الشرطة السنغالية، أنها اعتقلت فى العاصمة دكار 30 مهاجراً غير شرعى، أبحروا على متن مركب من غامبيا على أمل الوصول الى أوروبا.

وقالت الشرطة إن المركب غرق قبالة مفوضية للشرطة فى دكار بعدما واجه مشاكل، مشيرة إلى أن قبطان المركب وبعضاً من المهاجرين تمكّنوا من الفرار.

وفى منتصف العقد الفائت كانت طريق المحيط الأطلسى التى غالباً ما تمرّ عبر جزر الكنارى الإسبانية إحدى الطرق الرئيسية للهجرة السرية الى أوروبا، لكن المهاجرين السريّين الآتين من أفريقيا السوداء أخذوا يفضّلون طرق البحر الأبيض المتوسط، التى تمرّ عبر إسبانيا وإيطاليا.

غير أن الوضع الراهن فى ليبيا حيث يمنع خفر السواحل عبور المهاجرين السريين دفع بالمهرّبين إلى تغيير طرقهم والتوجّه غرباً.

وشهد شمال السنغال زيادة فى أعداد المراكب المحمّلة بمهاجرين سريّين متّجهين إلى أوروبا فى رحلات غالباً ما يتمّ تنظيمها بتواطؤ من صيادى أسماك، وفقاً لشرطة الحدود السنغالية.

 


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