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ترامب ناعيا طالبين سعوديين أنقذا أمريكيين من الغرق: عمل نبيل لن ينسى

الأحد، 19 أغسطس 2018 09:08 ص
ترامب ناعيا طالبين سعوديين أنقذا أمريكيين من الغرق: عمل نبيل لن ينسى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن (أ ش أ)
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بعث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ببرقية عزاء ومواساة إلى عائلتى الطالبين السعوديين ذيب بن مانع اليامة، وجاسر بن دهام اليامة، الذين فارقا الحياة أثناء محاولتهما إنقاذ طفلين أمريكيين من الغرق.

وقالت قناة العربية الإخبارية اليوم الأحد، أن ترامب أعرب عن خالص تعازيه لعائلتى الطالبين السعوديين، منوها بالعمل الإنسانى وما قاما به فى سبيل إنقاذ طفلين أمريكيين، مؤكدا أن عملهما النبيل لن ينسى.

وغرق الطالبان السعوديان بينما قفزا لمحاولة إنقاذ طفلين أمريكيين فى نهر شيكوبى بمدينة ويلبرهام بولاية ماساشوستس الأمريكية فى يوليو الماضى.

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

منين نجيب الصبر

طب يابا الحاج كسبنا صلاة النبى --وعلى يطمر بس فيكم مع احترامى للشعب الامريكى

هذا هو قدرهما فهل من متعظ--أولادكم غاليين عليكم قوى--وكذلك أولا الناس الناس غالين عليهم قوى قوى --يارب تكون فهمت المغزى من الكلام

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