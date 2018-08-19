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أسعار العملات اليوم الأحد 19-8-2018 وسعر الدولار يواصل استقراره

الأحد، 19 أغسطس 2018 11:36 ص
أسعار العملات اليوم الأحد 19-8-2018 وسعر الدولار يواصل استقراره عملات
كتبت- هبة حسام
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شهدت أسعار العملات حراكا نحو الارتفاع خلال تعاملات بداية الأسبوع، اليوم الأحد 19-8-2018، باستثناء سعر الدولار  والريال السعودى، واللذان واصلا استقرارهما عند سعر إغلاق تعاملات يوم الخميس الماضى، قبل العطلة الأسبوعية للمصارف والبنوك، يومى الجمعة والسبت.

 

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى مصر، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، جاء أسعار العملات لتعاملات أول أيام الأسبوع، كالتالى:

 

سعر الدولار فى مصر
 

رغم استقراره، إلا انه تباين بين البنوك، مسجلاً فروقا طفيفة من بنك لآخر، وجاء سعر الدولار فى عدد متنوع من البنوك، كالتالى:

 

الدولار اليوم
الدولار اليوم

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

17.83 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

17.78 جنيه للشراء

17.88  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

17.85 جنيه للشراء

17.95  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.84  جنيه للشراء

17.94  جنيه للبيع

 

سعر عملة الدولار
سعر عملة الدولار

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

 17.82 جنيه للشراء

 17.92 جنيه للبيع

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم
 

ارتفع سعر اليورو الأوروبى فى تعاملات اليوم، مسجلاً فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 20.20 جنيه للشراء، و 20.46 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم
 

ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى فى تعاملات اليوم الأحد، وبحسب آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى الآن، بلغ سعر "الاسترلينى" 22.57 جنيه للشراء، و 22.80 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم
 

ارتفع سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم، وبحسب آخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ سعر الدينار الكويتى 58.56 جنيه للشراء، و 58.95 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم
 

واصل سعر الريال السعودى، استقراره خلال تعاملات اليوم فى مختلف البنوك العاملة فى السوق المصرى، مسجلا سعر 4.74 جنيه للشراء، و 4.76 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى الآن.

 

الريال-السعودي
الريال-السعودي

 

البنوك تعمل اليوم قبل بدء إجازة عيد الأضحى من الغد
 

تعمل البنوك المصرية اليوم الأحد، من الساعة الـ8:30 صباحًا، حتى الـ2 ظهرًا، قبل إجازة لمدة 4 أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 

وقال البنك المركزى المصرى، إنه تقرر تعطيل العمل بكل البنوك العاملة فى مصر لمدة 4 أيام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بدءًا من يوم الاثنين الموافق 20 أغسطس 2018 حتى الخميس 23 أغسطس 2018.

 

وأضاف البنك المركزى المصرى أنه من المقرر أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 26 أغسطس 2018.

 

 

 

 

 

 


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