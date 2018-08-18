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وزير الأوقاف يكلف بوضع خطة لهيكلة التفتيش العام خلال أسبوعين

السبت، 18 أغسطس 2018 09:47 م
وزير الأوقاف يكلف بوضع خطة لهيكلة التفتيش العام خلال أسبوعين الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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أكد د. محمد مختار جمعة وزيـر الأوقـاف على أهمية المتابعة المستمرة لجميع أعمال الوزارة، باعتبار أن المتابعة من أهم عوامل ضبط العمل ونجاحه وتطويره.

وقال الوزير، إنه تم تكليف رئيس القطاع الدينى، ومدير عام التفتيش العام بإعداد خطة لإعادة هيكلة وتنظيم التفتيش العام بالوزارة، خلال أسبوعين من الآن، بما يجعله أكثر فاعلية، موضحًا أنه سيتم تذليل أى عقبات تتصل بعملهم.

ولفت الوزير حسب بيان للوزارة أنه تكليف التفتيش العام وقيادات الوزارة بإعداد خطة لإعادة هيكلة وتنظيم التفتيش العام بما يجعله أكثر فاعلية، وتذليل كافة العقبات التى تعوق عمل مفتشى العموم.

وهنأ الوزير، أبناء الوزارة بحلول عيد الأضحى المبارك، ومثمنًا دورهم الحيوى فى سير عملية المتابعة والتقويم على مستوى المديريات والديوان العام، مطالبًا إياهم بالمزيد من الجهد.

وأوضح الوزير أن التفتيش أمانة كبيرة، عليكم أداءها بإخلاص وتفان، وبما يحقق الصلاح والتقويم، مع مراعاة حسن معاملة الزملاء من الأئمة، ومقيمى الشعائر، والمؤذنين، والعمال.


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