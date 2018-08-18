فيديو.. رئيس "حماية المستهلك": 25% خصم من الشركات تجاوبا مع "أسبوع فى حب الوطن"

كتب مدحت وهبة

أكد اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن بعض الشركات أعلنت عن خصم من 10 إلى 25% على قطع الغيار وصيانة الأجهزة خلال فترة مبادرة الجهاز "أسبوع فى حب الوطن" الخاصة بحل مشاكل المواطنين، كما أبدت الشركات استعدادها فى التعاون لتذليل أى عقبات والعمل على حل مشاكل المواطنين.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن الجهاز سيواصل العمل من أجل خدمة المواطنين إضافة إلى أن هناك خطة سيتم تنفيذها بالتنسيق مع المحافظين من أجل التوسع فى إنشاء فروع للجهاز بمختلف المحافظات لتكثيف الرقابة وضبط الأسواق بما يضمن حصول المواطن على حقوقه.