video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 05:43 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو.. رئيس "حماية المستهلك": 25% خصم من الشركات تجاوبا مع "أسبوع فى حب الوطن"

السبت، 18 أغسطس 2018 03:46 م
فيديو.. رئيس "حماية المستهلك": 25% خصم من الشركات تجاوبا مع "أسبوع فى حب الوطن" الزميل مدحت وهبه مع اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

أكد اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن بعض الشركات أعلنت عن خصم من 10 إلى 25% على قطع الغيار وصيانة الأجهزة  خلال فترة مبادرة الجهاز "أسبوع فى حب الوطن" الخاصة بحل مشاكل المواطنين، كما أبدت الشركات استعدادها فى التعاون لتذليل أى عقبات والعمل على حل  مشاكل المواطنين.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن الجهاز سيواصل العمل من أجل خدمة المواطنين إضافة إلى أن هناك خطة سيتم تنفيذها بالتنسيق مع المحافظين من أجل التوسع فى إنشاء فروع للجهاز بمختلف المحافظات لتكثيف الرقابة وضبط الأسواق بما يضمن حصول المواطن على حقوقه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لليوم السابع على التوالى.. حماية المستهلك ينفذ مبادرة "أسبوع فى حب الوطن"

وزير التموين يطلب تقييم الشركات المتجاوبة مع "حماية المستهلك" لحل مشاكل المواطنين

فيديو.. رئيس حماية المستهلك: أسبوع فى حب الوطن تعكس تفاعل السيسي مع الناس

حماية المستهلك

راضى عبد المعطى الشركات




لا تفوتك
الرئيس السيسى يصدق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

الرئيس السيسى يصدق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

مد فترة اختيار وحدات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لمدة أسبوع

مد فترة اختيار وحدات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لمدة أسبوع

خروج هشام عبد الله يربك حسابات الإخوان.. المذيع بالشرق يهدد بكشف فضائح أيمن نور والإرهابية بعد تخليهم عنه بسجون تركيا.. زوجته خاطبت معتز مطر فرفض التدخل.. ومختار نوح: الجماعة خارجيا فى أزمة ووجودهم على كف عفريت

خروج هشام عبد الله يربك حسابات الإخوان.. المذيع بالشرق يهدد بكشف فضائح أيمن نور والإرهابية بعد تخليهم عنه بسجون تركيا.. زوجته خاطبت معتز مطر فرفض التدخل.. ومختار نوح: الجماعة خارجيا فى أزمة ووجودهم على كف عفريت

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

لو تعبت فى الحج.. اعرف إزاى تطلب عربة أو كرسى متحرك بالموبايل

لو تعبت فى الحج.. اعرف إزاى تطلب عربة أو كرسى متحرك بالموبايل

السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة