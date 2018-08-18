الحشد الشعبى العراقى يوجه ضربات دقيقة لتنظيم "داعش" على الحدود مع سوريا

بغداد /أ ش أ/

حقق الحشد الشعبى العراقى ، الجمعة، إصابات مباشرة فى أهداف لتنظيم "داعش" الارهابى على الحدود الغربية الفاصلة بين العراق وسوريا.

وقال معاون قائد عمليات الحشد الشعبى لمحور غرب الأنبار سعدى ناصر ، فى بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" ، إن قوة مشتركة من الحشد وبالتنسيق مع شرطة الحدود وجهت ضربات مدفعية دقيقة لمواقع يتواجد فيها داعش على الشريط الحدودى مع سوريا.

وأضاف أن التنسيق عال بين القوات الأمنية والحشد الشعبى فى رصد أى تحركات للتنظيم فى الجانب السورى ، لافتا إلى أن الدور الإستخبارى بات ركيزة أساسية مهمة لتأمين المناطق الغربية للأنبار.

يذكر أن الحشد الشعبى والقوات الأمنية تقوم بين فترة وأخرى باستهداف مواقع وعناصر "داعش" قرب الحدود مع سوريا وداخل الأراضى السورية، حيث توقع خسائر فادحة بين صفوف التنظيم.