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اعرف خطط معهد خادم الحرمين الشريفين لتطوير منظومة الحج والعمرة

السبت، 18 أغسطس 2018 01:58 م
اعرف خطط معهد خادم الحرمين الشريفين لتطوير منظومة الحج والعمرة الحج
كتب محمد رضا
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قدَّم معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، (42) بحثًا ودراسةً علمية، لتطوير منظومة متكاملة ومُستدامة للحج والعمرة والزيارة، تحقيقاً للمقاصد الشرعية، وترتكز مهام المعهد فى إجراء الدراسات والبحوث العلمية التى تهدف إلى تيسير أداء المناسك، وتقديم خدمات أفضل لحجاج بيت الله الحرام وزوَّاره، وزوار مسجد رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.

وأعدت تلك الأبحاث والدراسات من خلال دراسة الأوضاع الراهنة، وجمع البيانات والمعلومات المفصلة عن مختلف جوانب ومراحل الحج والعمرة والزيارة، ومتطلبات واحتياجات الحجاج والمعتمرين والزوار، وما يُقدَّم لهم من خدمات ومرافق، حتى يمكن من خلالها الحصول على صورة واضحة عن الأوضاع السائدة، ومن ثم تطوير إيجابياتها والتغلب على سلبياتها.

ومن أبرز البحوث والدراسات التى يعمل عليها المعهد هذا العام1439هـ: دراسة تحليلية لأزمنة المراحل الإجرائية التى يمر بها الحاج من وصوله إلى المنافذ الجوية حتى مقر إقامته، نمذجة ومحاكاة منظومة الطواف بصحن المطاف، الإحصاءات الديمغرافية للحاج والمعتمر لعام 1439هـ، تقنية شاشات اللمس التفاعلية فى التوعية والإرشاد خلال رحلة الحاج والمعتمر والزائر.

كما تناولت دور مطبوعات العلاقات العامة فى التثقيف الصحى للحجاج من الجنسيات المختلفة، تقييم البيئة الصحية للمصلِّين فى المسجد الحرام لعام 1439هـ، الانتقال على وسائل النقل المختلفة بين المشاعر المقدسة، رصد نقاط الإرشاد الدينى بالمسجد الحرام والمسجد النبوى ودورها فى التوعية الدينية للمعتمرين، المعالجة الإعلامية للمطبوعات التوعوية المقدَّمَة للمعتمرين وبيان أثرها على التوعية الدينية والسلوكية لهم، دور السفارات السعودية فى توعية ضيوف الرحمن بالسلوكيات الشرعية والنظامية.


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