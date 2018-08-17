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محكمة بريطانيا تحكم بسجن فرنسى 10 شهور لادعائه بوجود قنبلة فى طائرة

الجمعة، 17 أغسطس 2018 12:03 م
محكمة بريطانيا تحكم بسجن فرنسى 10 شهور لادعائه بوجود قنبلة فى طائرة الشرطة البريطانية ـ صورة أرشيفية
كتب: أحمد علوى
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أصدرت محكمة بريطانية حكما بالسجن بحق رجل فرنسى،  يقيم فى بريطانيا، بسبب تقدمه ببلاغ كاذب عن تهديد بوجود قنبلة فى محاولة لتأخير رحلته الجوية إلى الولايات المتحدة، وكسب الوقت ليستقل الطائرة.

ووفقا لصحيفة اويست فرانس الفرنسية، صدر الحكم بحق الرجل بالسجن لمدة 10 أشهر من قبل محكمة "لويس كراون" بعد أن أنكر فى البداية ثم اعترف بتهمة "تقديم معلومات كاذبة بشأن مادة ضارة يرجح أن تسبب ضررا بالغا على المواطنين ".

واعتقلت الشرطة الرجل، البالغ 47 عاما والذى كان يعمل أمينا لمكتبة فى لندن، فى مطار "جاتويك" فى مايو الماضى بينما كان يحاول ركوب طائرة متأخرة متجهة إلى أمريكا.

وقال المفتش العام للشرطة فى مدينة جاتويك، مارك كلوثر، "لقد كان هذا قرارا سخيفا للغاية من جانب الرجل الذى قام بفبركة إدعاء بالغ الخطورة لمصلحته الشخصية".

وأضاف كلوثر :"كان متأخر عن رحلته واعتقد أنها ستكون فكرة جيدة الإبلاغ عن قنبلة بشكل مخادع. والحكم يجب أن يكون تحذيرا للآخرين بأن هذا النوع من السلوك لن يتم التساهل معه وسيتم التعامل مع المخالفين بصرامة".

 

 

 


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بلاغ كاذب فى بريطانيا

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