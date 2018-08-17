بعد واقعة التجمع.. تعرف على عقوبة التحرش اللفظى بالطريق العام

يتساءل البعض حول وجود عقوبة للتحرش اللفظى من عدمه، خاصة بعد واقعة التحرش بفتاة التجمع، والتى سجلتها عبر هاتفها المحمول.
"اليوم السابع" يوضح عقوبة التحرش اللفظى والجسدى فى القانون المصرى:
يقول المحامى عبد الرحمن العنانى، إن خدش حياء ا"لأنثى" فى قانون العقوبات، وعقوبته فى القانون تكون إما بالغرامة أو الحبس مدة تصل إلى 3 سنوات، وهو ما ينطبق على التحرش اللفظى فى الطريق العام وتتراوح عقوبته من 24 ساعة وحتى 3 سنوات.
وأضاف العنانى، أن قانون العقوبات نص فى المادتين 306 (أ)، و306 (ب)، على معاقبة المتحرشين، مؤكدًا إمكانية وصول عقوبة مرتكب جريمة التحرش الجسدى إلى السجن لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه مصرى، لأنه يندرج تحت جريمة هتك العرض، كما تنص المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات على:
1- كل من تحرش بالغير يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 3 -5 آلاف جنيه.
2- إذا صحب التحرش تتبع وملاحقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 5 - 10 آلاف جنيه.
3- للتحرش عن طريق التليفون والإنترنت ذات العقوبة.
كما تنص المادة 306 مكرر (ب) من قانون العقوبات المصرى المُعدّلة على:
1-التحرش هو كل إشارة أو قول أو فعل له دلالة جنسية تخل بحياء الآخر.
2- إذا تحرش أى مدير بمن هم تحت إشرافه من الموظفين، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 2-5 سنوات وغرامة من 20- 50 ألف جنيه.
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