مياه الشرب بأسوان توعى المواطنين بطرق التخلص من مخلفات الأضاحى

أسوان - عبد الله صلاح

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان حملات توعية للمواطنين بطرق التخلص الأمن من مخلفات الأضاحى تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال محمد عبد الفراج مدير دارة التوعية بالشركة، إنه تم التنسيق مع كافة الإدارات بالمحافظة لإقامة سلسلة من الندوات عن خطورة إلقاء مخلفات الأضاحى فى شبكات الصرف الصحى حتى لا يتسبب ذلك فى انسداد الشبكات وتراكم المياه فى الشوارع، كما تم التنسيق مع مديرية الاوقاف بأسوان باعتبارها شريك أساسى فى نشر الوعى بقضايا المجتمع على ان يتم التنويه عن خطورة إلقاء مخلفات الأضاحى فى شبكات الصرف الصحى وذلك خلال خطبة الجمعة القادمة بجميع المساجد على مستوى المحافظة وخطبة العيد فى الساحات المخصصة لصلاة العيد كما تم توزيع بروشورات وملصقات توعيه سواء بالمرور على عدد من الأماكن بالميادين والأحياء والندوات لعدد من الشرائح.

وأَضاف فراج، فى بيان صحفى للشركة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية وفرعية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وكذلك تفعيل الأعمال الخاصة بالتأكد من تطهير الشبكات حول المساجد وساحات الصلاة التى تم تحديدها وكذلك نقاط الذبح.