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لليوم السادس.. جهاز حماية المستهلك ينفذ مبادرة "أسبوع فى حب الوطن"

الخميس، 16 أغسطس 2018 12:00 ص
لليوم السادس.. جهاز حماية المستهلك ينفذ مبادرة "أسبوع فى حب الوطن" اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة
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يواصل جهاز حماية المستهلك لليوم السادس على التوالى، تنفيذ مبادرة وطنية تحت عنوان "أسبوع فى حب الوطن"، تستهدف إقامة معسكر عمل دائم لمدة أسبوع، بمقر الجهاز بالقرية الذكية لحل شكاوى المواطنين بالتنسيق مع الجهات والكيانات المعنية.

 

يأتى ذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتفاعله مع هموم المواطنين وشكواهم، وتنفيذاً للبرنامج الشامل للحكومة، الذى أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة إيجاد آليات غير تقليدية لسرعة حل شكاوى المواطنين وتخفيض زمن الاستجابة والرد على شكواهم.

 

وكان اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، قد أكد أنه تم حل ما يقرب من 45% من شكاوى للمواطنين منذ تنفيذ مبادرة "أسبوع فى حب الوطن" والتى أطلقها الجهاز وبدأ تنفيذها منذ السبت الماضى وتستمر لمدة أسبوع بمقر الجهاز بمدينة القرية الذكية، لافتًا إلى أن العاملين بالجهاز مؤمنون بأن العمل بجهاز حماية المستهلك رسالة وطنية وليست وظيفة نمطية، حتى تم إطلاق هذه المبادرة من خلال إقامة معسكر دائم على مدار 24 ساعة ولمدة أسبوع دون مغادرة لحل كل الشكاوى الخاصة بالمواطنين والمتراكمة من الفترة الماضية، كما أن هناك تنسيقًا مع كل الجهات والكيانات المرتبطة بالعملية الاستهلاكية وبشكاوى المواطنين لتكون هناك حلول عاجلة وفورية.


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أسبوع فى حب الوطن




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