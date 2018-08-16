تذبذب أداء البورصة انتظارا لقرار البنك المركزى بشأن أسعار الفائدة

كتب هانى الحوتى

شهدت البورصة المصرية، خلال جلسة تداول الأربعاء، أداء متذبذبا بسبب احجام المستثمرين الأفراد عن ضخ مزيد من السيولة فى محافظهم الاستثمارية، أملاً فى تواجد مزيد من السيولة من المؤسسات والأجانب، وهو أمر مرهون باجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزى غدا الخميس لبحث أسعار الفائدة.

وقال إسلام عبد العاطى المحلل الفنى بشركة بايونيرز القابضة، إنه لا يزال الأداء المتذبذب يسيطر على البورصة المصرية خلال جلسة تداول الأربعاء، والتى لم تشهد أى تغيرات جوهرية عن جلسة الأمس بالرغم من تراجع المؤشرات فى بداية الجلسة وارتفاعها فى النهاية، وهو ما قد تشهده جلسة نهاية الأسبوع بشكل عكسى مع ارتفاع المؤشرات فى البداية وتراجعها فى نهاية الجلسة.

وأضاف عبد العاطى، لـ"اليوم السابع"، أن المؤشر الرئيسى يتحرك خلال الفترة الماضية فى نطاق عرضى بين نقطتى 16000 و15100 نقطة، فيما تتحرك الأسهم فى نطاق أضيق وهو ما يقلل من فرص المستثمرين للعمل على تحقق أرباح قصيرة الأجل لذلك فأن المستثمرين الأفراد يفضلون عدم ضخ مزيد من السيولة فى محافظهم الاستثمارية أملا فى تواجد مزيد من السيولة من المؤسسات والأجانب، وهو ما قد يحدث بعد أجازة العيد خاصة مع توقعات زيادة دخول استثمارات أجنبية فى السوق المصرى بعد توترات الأسواق الناشئة وتوقعات تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع الغد للبنك المركزى.

ومن جانبه أكد أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، أن أسعار الأسهم تراجعت منذ بداية الأسبوع الجارى خاصة بعد التوترات السياسية والاقتصادية التى تلقى بظلالها على أسواق المال، واقتراب أجازة عيد الأضحى وهو ما يفضل معه المستثمرين الاحتفاظ بالسيولة لحين انتهاء الأجازات.

وأضاف جمال الدين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المؤشر الرئيسى كان قد وصل حول المستوى المستهدف 16000 نقطة خلال الأسبوع الماضى قبل أن تظهر الضغوط البيعية وهو ما دفع بالمؤشر للتراجع خلال مطلع الأسبوع الجارى للدعوم 15800 و 15640 نقطة، والذى تم اختراقهم مما أدى لاستمرار الضغوط البيعية ليدفع بالمؤشر مع إغلاق الأربعاء إلى الاستقرار أعلى مستوى الدعم 15300 نقطة، متوقعا أن يتمكن المؤشر من استكمال الارتداد طالما استقر أعلاه، مع متابعة خلال الارتداد المتوقع أحجام التداولات وتحرك الأسهم بصفة عامه لاستبيان مقدرة المؤشر للوصول إلى 15640 و 16000 نقطة من عدمه.

وتابع أما فى حالة اختراق مستوى 15300 نقطة، فهى إشارة للتحرك إلى القاع السابق 15090 نقطة.