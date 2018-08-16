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الخميس، 16 أغسطس 2018 05:33 ص
خالد صلاح
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الكويت تدين بشدة تفجير أكاديمية تعليمية فى كابول

الخميس، 16 أغسطس 2018 04:00 ص
الكويت تدين بشدة تفجير أكاديمية تعليمية فى كابول جانب من العنف فى كابول - أرشيفية
الكويت أ ش أ
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أدانت الكويت بشدة التفجير الذى استهدف أكاديمية تعليمية فى العاصمة الأفغانية كابول، الأربعاء، وأدى إلى مقتل وجرح العشرات من الأبرياء.

وأكد مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية الكويتية - فى بيان صحفى تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - تضامن الكويت مع أفغانستان، مشددًا على موقف الكويت المبدئى والثابت المناهض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله.

وجدد المصدر الدعوة إلى مضاعفة الجهود الدولية للقضاء على ظاهرة العنف والإرهاب التى تهدد أمن العالم وأمان البشرية، معربًا عن خالص التعازى وصادق المواساة لأسر الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

 


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