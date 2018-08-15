صور.. رئيس بعثة الحج الرسمية يعلن تفويج 64174 حاجا لمكة المكرمة والمدينة المنورة

كتب احمد مصطفي-رحاب نبيل - تصوير حسام عاطف

اكد المستشار عمر مروان، وزير مجلس الدولة لشئون النواب ورئيس بعثة الحج الرسمية، انتهاء تفويج الحجاج على رحلات مصر للطيران، موجها التحية إلى الشركة الوطنية مصر للطيران، بسبب الانضباط فى الرحلات، موضحًا أنها أفضل من أى عام مضى فى تقليص زمن الانتظار بين الرحلات إلى 4 ساعات وكان 8 و6 ساعات فى السنوات الماضية، لافتًا إلى أن مواعيد الإقلاع والهبوط منتظمة بشكل كبير، متمنيا التنسيق فى إعادة الحجاج بعد أداء المناسك.

وقال مروان، إنه تم تفويج 64174 حاجا إلى مكة والمدينة المنورة، وسوف يتم استكمال باقى الرحلات، لافتًا إلى أن حالة الحجاج مرضية للغاية فى الأراضى السعودية وهناك بعض المشاكل البسيطة لدى بعض الحجاج، موضحًا أنه يوجد بالعثة الرسمية للحج 34 عيادة بمكة والمدينة استقبلت 36732 حالة خلال الأسابيع الماضية، وتم علاجهم جميعا وصرف الأدوية لهم مجانا.

واشار وزير مجلس الدولة لشئون النواب ورئيس بعثة الحج الرسمية، إلى ارتفاع حالات بين الحجاج إلى 15 حالة وهى 8 سيدات و7 رجال، و118 حالة إسهال يشتبه عن حالة تسمم، بإحدى الفنادق التى تضم 2570 مصريا، وتم علاج الحالات داخل عيادة المصرية بالفندق، وتم غلق المطعم الخاص بالفندق لحين التأكد من أنه سبب الإصابات أم لا؟، وتم توزيع وجبات على الحجاج لحين عودة المطعم للعمل.

وأضاف عمر مروان، أن هناك 9 حالات فقدت فى الزحام، وتم إعادتهم بعد عدة ساعات، مشيرًا إلى أن هناك بعض حالات المشاكل البسيطة فى تسكين الفنادق وتم حلها.