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رغم انسحاب واشنطن

دبلوماسى روسى: خطة العمل المشتركة مع إيران بشأن برنامجها النووى مستمرة

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 11:06 ص
دبلوماسى روسى: خطة العمل المشتركة مع إيران بشأن برنامجها النووى مستمرة فلادمير بوتين
موسكو /أ.ش.أ/
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أكد مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبى، فلاديمير تشيجوف،أن خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووى الإيرانى لاتزال قائمة بالرغم من انسحاب الولايات المتحدة منها .

وقال تشيجوف للصحفيين اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة أنباء"نوفوستى":" من الناحية الموضوعية، يوجد تطابق عملى بين مصالح روسيا والاتحاد الأوروبى فى هذا المسار".

وأضاف:" لقد شاركت روسيا مع الاتحاد الأوروبى للتوصل إلى اتفاقية هشة حول البرنامج النووى الإيراني، ولذلك من مصلحتنا الحفاظ عليها"، مؤكدا أنه برغم انسحاب الولايات المتحدة،فإن الاتفاقية بشأن البرنامج النووى الإيرانى لم تمت.

وأشار إلى أن الدول الخمس المتبقية فى الصفقة تواصل العمل بشأن كيفية الحفاظ على التعاون التجارى والاقتصادى مع إيران فى ظروف العقوبات الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران اعتبارا من 7 أغسطس الجاري، والتى كانت معلقة فى السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووى الإيرانى بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا).

 


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