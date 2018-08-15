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النيابة تستأنف على إخلاء سبيل إسلام خرم بكفالة بقضية المحور الإعلامى للإخوان

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 05:49 م
النيابة تستأنف على إخلاء سبيل إسلام خرم بكفالة بقضية المحور الإعلامى للإخوان محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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استأنفت نيابة أمن الدولة العليا، على قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة، بإخلاء سبيل المتهم إسلام الرفاعى الشهير بـ"إسلام خرم" المتهم فى قضية (المحور الإعلامى) التابعة للإخوان، والذى يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية، من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية، بكفالة مالية 2000 جنيه.

 

يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، أمرت بحبس المتهم على خلفية استكمال التحقيقات فى القضية، وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

وأسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 


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