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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 02:36 م
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النيابة تحقق فى واقعة الإهمال الطبى خلال عملية طهارة لطفل بالمنوفية

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 02:01 م
النيابة تحقق فى واقعة الإهمال الطبى خلال عملية طهارة لطفل بالمنوفية اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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انتقلت النيابة العامة، قبل قليل، إلى مستشفى الجامعة بمدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، للتحقيق فى واقعة الطفل الذى تعرض لإصابة بغرغرينة فى العضو الذكري، عقب إجراء عملية طهارة من طبيب بمستشفى أشمون العام.
 
وتباشر النيابة العامة، التحقيق مع الطفل ووالده بالمستشفى، للوقوف على كل أطراف القضية، والوصول إلى كافة التطورات بها. 
 
من جانبه، ناشد هشام عزت سليم، والد الطفل، بأن يتم التحقيق كاملا فى الواقعة، ومعاقبة المقصرين. 
 
يذكر أن، الطفل "عبده هشام سليم" المقيم بقرية سبك الأحد التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، قد أجرى عملية طهارة بمستشفى أشمون العام، وتعرض لإصابته بغرغرينة بالعضو الذكرى، وتم تحويله إلى المستشفى الجامعى بشبين الكوم.

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