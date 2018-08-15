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إصابة طفلة بحروق إثر سقوط ماء ساخن عليها بالمنوفية

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 09:20 ص
إصابة طفلة بحروق إثر سقوط ماء ساخن عليها بالمنوفية اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية
المنوفية - محمد فتحى
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أصيبت طفلة بقرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بحروق نارية، وذلك إثر سقوط ماء ساخن عليها، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مركز شرطة أشمون، يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام الطفلة "ب ص ع" 6 سنوات، ومقيمة قرية ساقية أبو شعرة دائرة المركز، مصابة بحروق سطحية من الدرجة الثانية بأنحاء متفرقة بالجسم.

بالانتقال والفحص وسؤال جدتها "خ ع أ" 58 عاما ربة منزل ومقيمة بذات الناحية أفادت بسقوط إناء به ماء ساخن على حفيدتها أثناء قيامها بإعداد مشروب شاى، ونفت الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

 


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