video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 10:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

نجوى ضحية "سمسارة العوانس" مقابل دفع مبالغ مالية لأسرتها

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 10:09 ص
نجوى ضحية "سمسارة العوانس" مقابل دفع مبالغ مالية لأسرتها سمسار زواج العوانس أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
إضافة تعليق

"نجوى عبد التواب.أ"، ابنة السيدة زينب ظلت دون زواج حتى بلغت 39 عاما، لتعيش معاناة فى ظل رغبة أهلها فى زواجها، واهامات عائلتها وجيرانها بأنها"عانس" وأرجعوا السبب لـ" خروجها ودخولها" الكثير بحكم عملها ممرضة بإحدى المستشفيات.

حاولت نجوى، أن تستوعب الكلمات الجارحة والخادشة لحيائها ممن حولها وعروض الزواج الغريبة من السماسرة، حتى فاض بها الكيل.

نجوى فتاة ساقها حظها السيئ للوقوع فى قبضة "أم صابر" صاحبة 55 عام (سمسارة العوانس)،على حد وصف ضحاياها، لتقدم لأسرتها عرضا مقابل توفير عريس، وجاءت بعرض شبكة بمبلغ تعدى 33 ألف جنيه وأقتنع أهلها بتمليكها  لرجل"ملك يمين"،يبحث عن إنجاب ولد، وعلى ذمته زوجتين.

تحكى الزوجة فى دعوى إثبات زواجها ونسب طفلتها أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، "كنت بلا حيلة ولا قوة أهلى يدبرون حياتى ومغلوبة على أمرى حتى أوقعونى فى الزواج من" سيد" ، وتمليكى لزوج مريض شاذ، وعندما اعترضت بعد شهرين من الزواج على  تصرفاته التى وصلت لرغبته بأفعال غير أخلاقية كاد أن يفتك بى وتعدى على بالضرب المبرح، ألقانى فى الشارع بعد أن أخذ أهلى الثمن .

وانتهت حياة نجوى بكارثة إنجابها طفلة وإلقائها فى الشارع دون وثيقة أو إثبات على زواجها ، ومازالت تعانى أمام محكمة الأسرة بزنانيرى فى دعواتها رقم4533 لسنة2018.

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"قانون زواج الأجنبى بمصرية" يثير الجدل بين النائبات.. آمنة نصير: القرار سقطة من الزند.. ورانيا السادات: إهدار للآدمية.. وشادية ثابت: يعطى بناتنا حقوقهن.. ومنى شاكر: لابد من ضبط سماسرة الزواج بالأجانب

زوج "آية هانى": الغردقة تعج بسماسرة زواج القاصرات من أجانب

نص تحقيقات قضية «سنية البغلة» سمسارة زواج المتعة فى أبوالنمرس

محكمه الاسره

سوق العوانس

زواج ملك اليمين

اخبار حوادث مصر

استغلال النساء

اخبار الحوادث اليوم

اخبار الحوادث




لا تفوتك
رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة