لأول مرة..الإنتربول يعتقل أحد الفارين للخارج بناء على طلب النيابة الفلسطينية

رام الله /أ ش أ/

ألقت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" القبض على متهم بالاغتصاب فى أحد المطارات الدولية، بناء على طلب من النيابة العامة فى فلسطين لوجود قضية تحقيقية لديها، فى سابقة هى الأولى منذ انضمام فلسطين للانتربول.

وكشف النائب العام المستشار أحمد براك فى تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن هذا يحدث للمرة الأولى منذ انضمام فلسطين للشرطة الدولية الانتربول.

وأوضح أن متهما بقضية اغتصاب ولهروبه من الإجراءات القانونية، خاطبت النيابة العامة "الانتربول"، وتم القاء القبض عليه فى أحد المطارات الدولية، وجارى العمل على إعداد مذكرة الاسترداد لتسليمه إلى النيابة العامة في فلسطين، لاتخاذ المقتضى القانونى بحقه.

ووافق "الانتربول" على انضمام فلسطين ، بتصويت 74 دولة فى 27 من سبتمبر لعام 2017.