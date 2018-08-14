video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 12:04 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 31 قضية مخدرات وسلاح وتنفيذ 117حكم فى حملة أمنية بالجيزة

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 11:49 ص
ضبط 31 قضية مخدرات وسلاح وتنفيذ 117حكم فى حملة أمنية بالجيزة سلاح مضبوط-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية، لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وضبط الخارجين عن القانون، وتمكن رجال المباحث خلال حملة من ضبط 31 قضية مخدرات وسلاح ناري غير مرخص، وتنفيذ 117 حكم قضائي. 
 
وشارك ضباط شرطة المرافق في الحملة التي استهدفت قطاعي جنوب وشمال الجيزة والمنطقة الأثرية بالهرم، وبولاق الدكرور، ومدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد، حيث تم إزالة 475 مخالفة تعدي واشغال طريق، وإغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة.
كما حرر ضباط شرطة التموين 76 قضية تموينية، ضبط بها كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر، وضبط عدد من البائعين لحيازتهم اسطوانات غاز مدعمة لبيعها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق. 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط 4 متهمين بحوزتهم كوكتيل مخدرات فى الاسماعيلية

تحرير 546 مخالفة مرورية وضبط سائق لتعاطيه المخدرات خلال حملة مرورية بمطروح

السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لعامل لإتجاره فى المخدرات

حملة أمنية

اسلحة نارية

تنفيذ أحكام

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

أخبار مصر اليوم




لا تفوتك
رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة