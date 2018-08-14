ضبط 31 قضية مخدرات وسلاح وتنفيذ 117حكم فى حملة أمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية، لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وضبط الخارجين عن القانون، وتمكن رجال المباحث خلال حملة من ضبط 31 قضية مخدرات وسلاح ناري غير مرخص، وتنفيذ 117 حكم قضائي.

وشارك ضباط شرطة المرافق في الحملة التي استهدفت قطاعي جنوب وشمال الجيزة والمنطقة الأثرية بالهرم، وبولاق الدكرور، ومدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد، حيث تم إزالة 475 مخالفة تعدي واشغال طريق، وإغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة.

كما حرر ضباط شرطة التموين 76 قضية تموينية، ضبط بها كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر، وضبط عدد من البائعين لحيازتهم اسطوانات غاز مدعمة لبيعها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.