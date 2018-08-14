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سقوط 4 متهمين بحوزتهم كوكتيل مخدرات فى الاسماعيلية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 11:07 ص
سقوط 4 متهمين بحوزتهم كوكتيل مخدرات فى الاسماعيلية هيروين - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام ، القبض على 4 متهمين بحوزتهم هيروين وحشيش وبانجو، بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالاسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط"رشاد.ع.م"18 عام عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته كمية من البانجو المخدر وزنت حوالى كيلو جرام، والمتهم "علاء.ع.أ"36 عاما سائق ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته 43 تذكرة هيروين، والمتهم "سيد.ع.إ"39 عاما عاطل مقيم حى السلام بحوزته 20 قطعة من مخدر الحشيش وزنت حوالى 750 جرام، والمتهم "طه.س.ط"33 عاما عاطل ومقيم شبرا الخيمة قليوبية بحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 50 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر المتهمين بحيازتهم  للمواد المخدرة بقصد الإتجاروالمبالغ المالية من حصيلة البيع، حيث تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 


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