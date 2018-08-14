"برى" يبحث مع أعضاء "التنمية والتحرير" تطورات تشكيل الحكومة اللبنانية

بيروت /أ ش أ/

بحث رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، اليوم الثلاثاء، مع تكتل التنمية والتحرير (الكتلة النيابية لحركة أمل) التطورات المتعلقة بتشكيل الحكومة فى لبنان، وطلب رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، المساعدة من "بري" فى تذليل العقبات التى تقف أمام عملية التأليف الحكومى والاتصالات الجارية بهذا الصدد.

وقال الأمين العام لكتلة التنمية والتحرير أنور الخليل - فى بيان تلاه من داخل مقر إقامة رئيس مجلس النواب بعين التينة - أن الاجتماع الدورى الأسبوعى للكتلة النيابية، تناول كل ما يتعلق بملف تشكيل الحكومة وتطوراته المتلاحقة.

وأضاف أن "بري" بوصفه رئيسًا للكتلة النيابية، طالب أعضاء التكتل بالانتهاء فى غضون أيام من إعداد قانون زراعة القنب الهندى (الحشيش) لاستعماله فى الأغراض الطبية.