القبض على 5 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 5 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء، بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "عماد.م.ع"39 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الاسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "كتر" والمتهم "حسن.ال.ع"39 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته سلاح أبيض"مطواه" والمتهم "ابراهيم.ط.ح"33 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "ابراهيم.خ.م"37 عاما عاطل ومقيم نفس العنوان بحوزته سلاح أبيض"مطواه" والمتهم "مصطفى.أ.ع"16 عام طالب ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواه".

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات