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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 05:59 م
خالد صلاح
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إصابة 14 شخصا فى انفجار قنبلة غرب باكستان

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 04:42 م
إصابة 14 شخصا فى انفجار قنبلة غرب باكستان انفجار فى باكستان - أرشيفية
(أ ش أ)
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أصيب 14 شخصًا على الأقل فى انفجار وقع بمنطقة نوشكى فى مقاطعة بلوشستان بغرب باكستان اليوم الثلاثاء.

وأعلنت الشرطة الباكستانية - فى بيان بثته صحيفة "داون" الباكستانية على موقعها الإلكترونى - إن إرهابيين اثنين كانا يركبان دراجة نارية ألقيا قنبلة يدوية على متجر فى مقاطعة بلوشستان.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، حيث وصف الأطباء حالة المصابين بأنها مستقرة وليست خطيرة.

وفى غضون ذلك، وصلت الشرطة وموظفو إنفاذ القانون الآخرين إلى موقع الحادث، حيث قاموا بتطويق المنطقة، وفتحوا تحقيقًا للوقوف على ملابسات الانفجار.

ويأتى الحادث بعد أيام قليلة من استهداف انتحارى حافلة ركاب تقل مهندسين صينيين فى منطقة (دلبندين) التى تبعد 340 كلم عن كويتا عاصمة مقاطعة بلوشستان، ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص من بينهم ثلاثة صينيين.


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