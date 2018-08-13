محافظا دمياط وبورسعيد يناقشان تطوير بحيرة المنزلة وإنارة الطريق الدولى

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بمكتبه اليوم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لمناقشة بعض الموضوعات والقضايا المشتركة بين المحافظتين.

و أكد محافظ دمياط، على أنه تم مناقشة بعض الإجراءات الخاصة بتطوير بحيرة المنزلة تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وكذلك إمكانية البدء فى أعمال إنارة الطريق الدولى الواصل بين المحافظتين.

ومن جانبه أكد اللواء الغضبان حرص جميع الأطراف على وضع حلول متكاملة لإنجاز جميع الأعمال المشتركة باعتبارها جزء لا يتجزأ من كيان كل محافظة.