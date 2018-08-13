رئيس جامعة دمنهور يوجه بإجراء مسابقة لاختيار أفضل كلية

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

عقدت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور عبيد صالح اجتماع تنيسقى مع مدير إدارة رعاية الشباب بالجامعة ورؤساء أقسام رعاية الشباب بكليات جامعة دمنهور وممثلى رعاية الشباب.

و أكد رئيس جامعة دمنهور على أن هذا الاجتماع يأتى تنفيذاً لتوصيات رئيس الجمهورية للنهوض بالجامعات المصرية من خلال تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية للطلاب لتكون الجامعات المصرية منبراً لخدمة أبناء المجتمع المصرى وفقا للمعايير التعليمية وليس فقط مكان لتلقى العلم الأكاديمى.

ووجه صالح بوضع خطة تطوير لأقسام رعاية الشباب بجميع الكليات تشمل كافة الأنشطة الطلابية مع توفير كل سبل الدعم وذلك وفقا للإمكانيات المتاحة بكل كلية وذلك قبل بدء العام الدراسى الجديد ٢٢ سبتمبر ٢٠١٨.

كما طالب صالح بإجراء مسابقة لاختيار أفضل كلية على مستوى جامعة دمنهور وذلك لتحقيق الريادة فى مختلف الأنشطة الطلابية وفقا لكل كلية وذلك انطلاقا من رسالة رؤية جامعة دمنهور التى تسعى دائما لتحقيق التغيير الايجابى والتميز عن الآخر، كما طالب بضرورة تبنى إستراتيجية التطوير داخل إدارات المنظومة الجامعية للوصول للمعايير الدولية لتقييم الجامعات.

ومن خلال تحقيق الاستفادة القصوى من الطفرة الإلكترونية والربط الرقمى بين إدارات الجامعة لضمان تحقيق تقديم خدمة متميزة لجميع العاملين بجامعة دمنهور ووسيلة للتواصل بين الإدارات و جميع الطلاب.