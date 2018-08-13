تخصيص 77 ساحة لصلاة عيد الأضحى بمطروح.. وطرح لحوم طازجة بـ85 جنيها للكيلو

مطروح - حسن مشالي

شدد اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح على رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة و نقاط الاسعاف على طول الطريق الساحلى من الحمام شرقاً وحتى السلوم غرباً وسيوة جنوباً استعداداً لاستقبال عيد الاضحى المبارك.

بالإضافة إلى توفير كافة الأدوية والأمصال بمستشفيات مدن المحافظة الثمانية مع الت أكد من احتياطى اكياس الدم والاستعداد لاستقبال اى حالات طارئة، وتوفير النوبتجيات من الأطباء والممرضات وتوفير الادوية اللازمة بجميع المستشفيات مع تشكيل لجنة للمرور المفاجئ و متابعة انتظام الخدمات الصحية المقدمة للمرضى ومدى توافر الادوية بالمستشفى خلال فترة العيد

جاء ذلك خلال اجتماع عقد للوقوف على استعدادات كافة القطاعات بمحافظة مطروح لاستقبال عيد الاضحى المبارك برئاسة اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح وبحضور اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، والاستاذ السيد الامام السكرتير العام ووالمهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن ومديرى المديريات والادارات المعنية بالمحافظة.

كما تقرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام محافظة مطروح وربطها بكافة مراكز ومدن المحافظة الثمانية لتلقى أى بلاغات أو شكاوى على مدار الساعة واتخاذ كافة الاجراءات العاجلة نحو أى مشكلة أو شكاوى بصفة دورية.

كما استمع محافظ مطروح إلى مديرى القطاعات الخدمية المختلفة والتأكيد على مدى استعدادتها لاستقبال عيد الاضحى المبارك حيث انهت مديرية اوقاف مطروح استعدادتها لعيد الاضحى المبارك حيث تم تجهيز 77 ساحة للصلاة على مستوى مراكز المحافظة الثمانية ومراجعة الخطب مع توزيع هدايا للاطفال وتوفير خطيب اساسى وبديل خلال أداء صلاة العيد والتأكيد على ضخ المياه بجميع المساجد.

وشدد المحافظ على إحكام الرقابة التموينية مع ضمان توفير كافة مستلزمات العيد والت أكد من صلاحيتها بكافة المنافذ والأسواق مع استمرار فتح 11 منفذ ثابت بجميع مراكز المحافظة بتخفيض 30% لعدد 100 سلعة أساسية بالاضافة إلى السيارات المتحركة التى تجوب القرى والنجوع الصحراوية، كما سيتم توفير 2 طن لحوم اسبوعياً بسعر 85 جنيه للطازجة و45 للمجمدة بالمجمعات بالاضافة إلى الشوادر التى تقيمها القوات المسلحة، مع اعتماد أهالى مطروح على لحوم خراف البرقى الحيه وسيتم فتح السلخانات لذبح أضاحى المواطنين مجاناً، وكذلك التأكيد على توفير الوقود من البنزين والسولار واسطوانات الغاز بكافة المستودعات على مستوى مراكز المحافظة الثمانية و المرور اليومى من خلال اللجان لأحكام الرقابة على الأسواق وتامين وصول السلع المؤمنة صحيا لمواطنى المحافظة.

كما وجه محافظ مطروح لمديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة بتوفير زى العيد للاطفال الايتام بدار الايتام بالكيلو7، مع توزيع 25 عجل بالتعاون مع جمعية دار الاورمان ومصر الخير لتوزيعها على الاسر الاكثر احتياجا بمدن المحافظة وقرية جارة ام الصغير، كما سيتم توفير الاضاحى للموظفين والمواطنين من خلال الجمعية المركزية بالتقسيط.

ووجه محافظ مطروح بمراجعة تأمين التيار الكهربى بجميع المستشفيات والقطاعات الخدمية، كذلك التأكيد على توفير وضخ المياه فى مواعيدها، مع مراجعة شبكات الصرف الصحى والقضاء على اى مشكلة خلال ايام العيد.

كذلك تقيم مديرية الثقافة عدد من الانشطة الثقافية والفنية بمسرح الشاطئ مع استقبال فرق من خارج المحافظة.

كما كلف المحافظ مديرية الطب البيطرى بتجهيز المجازر بمدن المحافظة الثمانية لاستقبال الاضاحى من المواطنين من الصباح الباكر مع اعلان الخدمة المجانية للمواطنين، كما وجه بتكثيف الحملات للقضاء على الكلاب الضالة، وتشديد الاكمنة على الطريق الساحلى لمنع دخول اى حيوانات دون فحصها خلال أيام عيد الاضحى المبارك.

كما قرر محافظ مطروح فتح جميع الحدائق والمتنزهات بالمجان للمواطنين ومصطافى وزائرى المحافظة خلال أيام العيد، مع تكثيف اعمال النظافة وازالة التعديات وعشوائيات الباعة الجائلين بالشوارع بالتنسيق مع ادارة المرافق و تكثيف الاستعدادات بالشواطئ و تكثيف الدوريات الأمنية المتحركة من الطريق الدولى الاسكندرية مطروح وذلك بالتنسيق بين مديرية امن مطروح نظرا للزيادة المتوقعة والإقبال المتزايد من المصطافين على المحافظة.