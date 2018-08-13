تجديد تعيين المستشار محمد عبد الوهاب نائبا للرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار

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أعلن محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1509 لسنة 2018 بتجديد تعيين المستشار محمد أحمد عبد الوهاب نائباً للرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بناءً على ترشيح الدكتورة سحر نصر - وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى .

يذكر أن المستشار محمد عبد الوهاب يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منذ أغسطس 2017، وقد سبق أن عمِل مستشاراً قانونياً لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى منذ عام 2015 ، وشارك فى تعديل عدداً من التشريعات الحاكمة لمناخ الاستثمار فى مصر، فى مقدمتهم قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون الشركات، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، فضلاً عن مراجعة العديد من الاتفاقيات الدولية، وتطوير منظومة تأسيس وتعديل الشركات بمركز خدمات المستثمرين. ويشرف حالياً على قطاع خدمات الاستثمار، والمناطق الاستثمارية، والأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وعمل مستشاراً بقطاع التعاون الدولى فى وزارة العدل لمدة 9 سنوات، كما أصدر وزير العدل قراراً مؤخراً بضمه إلى قائمة المحكمين الدوليين.

والمستشار محمد عبد الوهاب حاصل على ماجستير فى القانون الدولى، ودبلومة فى إدارة العدالة من هولندا، ومثل مصر فى لجنة "اليونسترال" التابعة للأمم المتحدة.