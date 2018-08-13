السيسى لنظيره اليمنى: مصر مستعدة لزيادة التدريب والدعم لبناء كوادر اليمن

كتب – محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بقصر الاتحادية الرئيس عبد ربه منصور هادى رئيس الجمهورية اليمنية الذى يزور مصر رسميا، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم استعراض حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسى ورئيس اليمن عقدا لقاءً ثنائياً أعقبته جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين، حيث رحب الرئيس بضيف مصر، مؤكداً قوة العلاقات الخاصة التى تربط بين مصر واليمن، والتى تتسم بطابع تاريخى ومشاعر مودة وأخوة صادقة.

كما أكد الرئيس الموقف المصرى الثابت إزاء دعم الحكومة اليمنية الشرعية الحالية، وكذلك وحدة الدولة اليمنية، مشدداً على أن أمن واستقرار اليمن يمثلان أهمية قصوى لأمن المنطقة العربية بصفة عامة وأمن منطقة البحر الأحمر، ومن ثم الأمن القومى المصري.

من جانبه، أعرب الرئيس اليمنى عن سعادته واعتزازه بزيارة مصر، موضحاً تقدير بلاده لمواقف مصر الداعمة لليمن، ومشيراً إلى أهمية الدور المصرى فى دعم أمن واستقرار المنطقة، وتطلع بلاده إلى تكثيف التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة خلال الفترات المقبلة.

وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس عبد ربه منصور هادى، استعرض خلال اللقاء تطورات الأوضاع فى اليمن، وجهود حكومته لاستعادة السلام والاستقرار، وكذلك التحديات التى تواجه اليمن نتيجة للحرب الدائرة هناك منذ سنوات وآثارها الكارثية على الشعب اليمنى.

وأكد الرئيس دعم مصر الكامل لجهود الحكومة الشرعية لاستعادة أركان الدولة ووحدتها وإنهاء الوضع الإنسانى المأسوى فى اليمن، مشيراً إلى حتمية مواصلة المساعى التى تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسى للأزمة، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، والمبادرة الخليجية، وما توصل إليه الحوار الوطنى من نتائج، بما يمهد الطريق لبدء عملية إعادة الإعمار فى أقرب فرصة وإنهاء المعاناة الإنسانية التى يمر بها الشعب اليمنى الشقيق.

وأضاف السفير بسام راضى أن اللقاء شهد مناقشة التعاون المشترك بين البلدين لتعزيز حماية الملاحة البحرية فى البحر الأحمر ومضيق باب المندب، لتفادى تأثرها سلباً بالأوضاع الجارية فى اليمن، كما تناول اللقاء أيضاً عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تقديم الدعم للجانب اليمنى بما يمكنه من تجاوز الأزمة التى يمر بها هذا البلد العربى الشقيق، حيث أكد الرئيس استعداد مصر لزيادة حجم التدريب والدعم المقدم لبناء قدرات الكوادر اليمنية فى مختلف المجالات مع زيادة عدد المنح الدراسية والبرامج التدريبية لهم، فضلاً عن المنح العلاجية لاستقبال وعلاج الجرحى اليمنيين.

وعقب اللقاء شهد الرئيس والرئيس اليمنى مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البنك المركزى المصرى ونظيره اليمنى حول التعاون فى القطاع المصرفى خاصة فى مجال تبادل المهارات وتدريب العاملين فى هذا القطاع، ثم عقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً مشتركاً.







