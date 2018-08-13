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الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:56 م
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إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بنقادة

الإثنين، 13 أغسطس 2018 10:26 م
إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بنقادة مشاجرة ـ أرشيفية
قنا - هند المغربى
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أصيب مساء اليوم الإثنين 7 فى مشاجرة بالشوم والعصا نشبت بين أفراد عائلتين بمنطقة مساكن الشيخ حسين مركز نقادة جنوب محافظة قنا.
 

تلقى مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عائلتين بمنطقة  مساكن الشيخ حسين مركز نقادة جنوب محافظة قنا  تم الدفع ب5 سيارات اسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى العام وتبين أن المشاجرة أسفرت عن إصابة محمد أبوالمجد أحمد 60 سنة بارتجاج فى المخ وسامية حسين جمعة 50 سنة ومجدى مصطفى فراج 54 سنة وفاطمة مجدى مصطفى 19 سنة وسمر سيد فكرى 28 سنة والشاذلى ربيع حباشى 22 سنة.

ارتجاج بالمخ وحسن محمد سعد الدين 19 والطيب محمد إبراهيم 45 سنة ارتجاج مع نزيف بالمخ تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام وجار تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 


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