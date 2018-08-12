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مساعد محافظ كفر الشيخ يتابع احلال وتجديد كوبرى عتريس

الأحد، 12 أغسطس 2018 07:11 م
مساعد محافظ كفر الشيخ يتابع احلال وتجديد كوبرى عتريس مساعد محافظ كفر الشيخ يتابع احلال وتجديد كوبرى عتريس
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تابع اللواء حمدى محمود الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق، بدء العمل بنقل خطوط المياه الخاصة بإحلال وتجديد كوبرى عتريس.
 
 
وشدد رئيس المركز على مقاولى الأعمال بسرعة الانتهاء خلال 48 ساعة بحضور قيادات شركة المياه والرى بدسوق.
 
 
كما تفقد بدء العمل بنقل محول الكهرباء الخاص بمنطقة السمادونى بشارع الشركات، لبدء العمل بتوسعه خط التنظيم بشارع الشركات وتابع منظومة النظافة ورفع القمامة من شوارع المدينة والأحياء، ورفع الأراضى الفضاء التى بها قمامة متراكمة بإحياء وشوارع دسوق.

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