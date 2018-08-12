صور.. تطوير البنية التحتية بشارع خالد بن الوليد بمحافظة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

واصل قيادات مجلس مدينة الأقصر من أعمالهم في متابعة تطوير شارع خالد بن الوليد الهام في قلب المدينة قبيل بدء الموسم السياحي الشتوي، وذلك فى إطار الحفاظ على إستمرارية العمل بصفة مستمرة وتكثيف العمالة والعمل على مدار 24 ساعة، وسرعة الإنتهاء من تنفيذ أعمال التطوير فى أسرع وقت ممكن.

وشارك في متابعة العمل بشارع خالد بن الوليد كلاً من المهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل بالأقصر ومسئول المشروعات بمحافظة الأقصر، والمهندس نشأت عدلى مساعد رئيس المدينة للشئون الهندسية والميدانية، إستكمال أعمال تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شارع خالد بن الوليد، بناءاً على توجيهات الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر والعميد أيمن الشريف رئيس المدينة.

ومن جانبه قال المهندس نشأت عدلى مساعد رئيس المدينة للشئون الهندسية والميدانية، فى تصريحات صحفية ، أن أعمال التطوير تجرى على قدم وساق فى تنفيذ المرحلة الأولى من شارع خالد بن الوليد، بدءاً من ميدان الشيراتون وصولاً حتى شارع سان جوزيف، مشيراً إلى أنه جارى تمهيد وإستكمال أعمال توسعتة من قبل رئاسة حى جنوب ، بقيادة الأستاذ شعبان أبو المجد نائب رئيس الحى ، وذلك برفع التراكمات ، والتى بلغ إجمالى حجمها حوالى 200 طن تراكمات ناتجة من أعمال توسعة الشارع .

ومن جانبة قال المهندس أسعد مصطفى أن تغيير البنية التحتية لكابلات الضغط العالى الجديدة ، تم الإنتهاء منها كمرحلة أولى وجارى إستكمال أعمال ردم الكابلات وتوصيلها بالمحولات الكهربائية ، والبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية .