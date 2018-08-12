سعر اليورو اليوم الأحد 12-8-2018 فى مصر وتراجع العملة مقابل الجنيه

كتبت- هبة حسام

تراجع سعر اليورو الأوروبى فى تعاملات بداية الأسبوع، اليوم الأحد 12-8-2018، أمام الجنيه المصرى، حيث شهدت العملة الأوروبية انخفاضا فى سعرها اليوم مقارنة بسعر ختام تعاملات الأسبوع المصرفى السابق يوم الخميس الماضى، وسجل سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى منذ قليل، 20.24 جنيها للشراء، و 20.62 جنيها للبيع.

تعد عملة اليورو الأوروبى، ثانى أهم العملات الدولية بعد الدولار الأمريكى، كما يعد العملة الرسمية المتداولة فى 19 دولة من دول الإتحاد الأوروبى الـ28، علاوة على كونه العملة الرسمية لـ 6 دول أخرى خارج عضوية الإتحاد الأوروبى، كما تعتبر العملة الأوروبية من أكثر العملات المتغير سعرها بشكل يومى تقريباً.

وبحسب آخر تحديثات عدد متنوع من البنوك العاملة فى السوق المصرى خلال التعاملات اليومية لليوم الأحد، ننشر سعر اليورو الأوروبى، والذى جاء كالتالى...

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.63 جنيه للشراء

20.78 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.24 جنيه للشراء

20.62 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

20.24 للشراء

20.62 للبيع

سعر اليورو فى بنك القاهرة

20.64 جنيه للشراء

20.83 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.30 للشراء

20.68 جنيه للبيع

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

20.68 جنيه للشراء

20.83 للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.27 جنيه للشراء

20.65 جنيه للبيع

اليورو عالمياً

وفى آخر تعاملات البورصة العالمية أول أمس الجمعة، قبل العطلة الأسبوعية لها يومى السبت والأحد، هبط سعر اليورو إلى أدنى مستوى له فى أكثر من عام أمام الدولار الأمريكى، بعد أن أثار هبوط حاد للعملة التركية مخاوف بشأن انكشاف بنوك أوروبية كبرى على الأزمة المالية فى تركيا.

هوت الليرة التركية بما يصل إلى 18% يوم الجمعة الماضى، متضررة من القلق بشأن نفوذ الرئيس رجب أردوغان على السياسة النقدية والتوترات بين أنقرة وواشنطن، وتضرر اليورو بعد أن ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن البنك المركزى الأوروبى لديه مخاوف بشأن بنوك فى إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وانكشافها على مشاكل تركيا.

وبحسب تقرير نشرته "رويترز" أول امس، الجمعة، هبط اليورو 1.15% أثناء الجلسة إلى 1.1393 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2017، قبل أن يتعافى قليلا إلى 1.1404 دولار فى أواخر التعاملات.