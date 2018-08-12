video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 12 أغسطس 2018 01:50 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر اليورو اليوم الأحد 12-8-2018 فى مصر وتراجع العملة مقابل الجنيه

الأحد، 12 أغسطس 2018 01:05 م
سعر اليورو اليوم الأحد 12-8-2018 فى مصر وتراجع العملة مقابل الجنيه اليورو _ أرشيفية
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

تراجع سعر اليورو الأوروبى فى تعاملات بداية الأسبوع، اليوم الأحد 12-8-2018، أمام الجنيه المصرى، حيث شهدت العملة الأوروبية انخفاضا فى سعرها اليوم مقارنة بسعر ختام تعاملات الأسبوع المصرفى السابق يوم الخميس الماضى، وسجل سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى منذ قليل، 20.24 جنيها للشراء، و 20.62 جنيها للبيع.

 

تعد عملة اليورو الأوروبى، ثانى أهم العملات الدولية بعد الدولار الأمريكى، كما يعد العملة الرسمية المتداولة فى 19 دولة من دول الإتحاد الأوروبى الـ28، علاوة على كونه العملة الرسمية لـ 6 دول أخرى خارج عضوية الإتحاد الأوروبى، كما تعتبر العملة الأوروبية من أكثر العملات المتغير سعرها بشكل يومى تقريباً.

 

 وبحسب آخر تحديثات عدد متنوع من البنوك العاملة فى السوق المصرى خلال التعاملات اليومية لليوم الأحد، ننشر سعر اليورو الأوروبى، والذى جاء كالتالى...

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.63 جنيه للشراء

20.78 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.24 جنيه للشراء

20.62 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

20.24 للشراء

20.62 للبيع

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

20.64 جنيه للشراء

20.83 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.30  للشراء

20.68  جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

20.68  جنيه للشراء

20.83  للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.27 جنيه للشراء

20.65 جنيه للبيع

 

اليورو عالمياً

وفى آخر تعاملات البورصة العالمية أول أمس الجمعة، قبل العطلة الأسبوعية لها يومى السبت والأحد، هبط سعر اليورو إلى أدنى مستوى له فى أكثر من عام أمام الدولار الأمريكى، بعد أن أثار هبوط حاد للعملة التركية مخاوف بشأن انكشاف بنوك أوروبية كبرى على الأزمة المالية فى تركيا.

 

هوت الليرة التركية بما يصل إلى 18% يوم الجمعة الماضى، متضررة من القلق بشأن نفوذ الرئيس رجب أردوغان على السياسة النقدية والتوترات بين أنقرة وواشنطن، وتضرر اليورو بعد أن ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن البنك المركزى الأوروبى لديه مخاوف بشأن بنوك فى إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وانكشافها على مشاكل تركيا.

 

وبحسب تقرير نشرته "رويترز" أول امس، الجمعة، هبط اليورو 1.15% أثناء الجلسة إلى 1.1393 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2017، قبل أن يتعافى قليلا إلى 1.1404 دولار فى أواخر التعاملات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر اليورو اليوم السبت 11-8-2018 فى مصر

اليورو يهبط لأدنى مستوى في أكثر من عام أمام الدولار الأمريكي

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

اسعار اليورو

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
فيديو.. الوزير محمد عرفان يكشف عن تشغيل 25 بئرا بالطاقة الشمسية فى مدينة الداخلة

فيديو.. الوزير محمد عرفان يكشف عن تشغيل 25 بئرا بالطاقة الشمسية فى مدينة الداخلة

تفاصيل مقتل 12 إرهابيا فى مداهمات أمنية لأوكار تكفيريين بالعريش

تفاصيل مقتل 12 إرهابيا فى مداهمات أمنية لأوكار تكفيريين بالعريش

سد عالى جديد على نهر النيل.. الرئيس السيسى يفتتح اليوم قناطر أسيوط الجديدة.. المشروع يحسّن حالة الرى فى مساحة مليون و650ألف فدان بـ5محافظات ويضم محطة كهرباء تنتج 32 ميجاوات..وزير الرى: راعينا الاحتياجات البيئية

سد عالى جديد على نهر النيل.. الرئيس السيسى يفتتح اليوم قناطر أسيوط الجديدة.. المشروع يحسّن حالة الرى فى مساحة مليون و650ألف فدان بـ5محافظات ويضم محطة كهرباء تنتج 32 ميجاوات..وزير الرى: راعينا الاحتياجات البيئية

"تيتو" يقص شريط الأزمات بين أجيرى واتحاد الكرة.. الخواجة يضم مدرب "درجة ثانية" لجهاز الفراعنة.. أعضاء الجبلاية يعترضون بسبب قلة الطموح..واجتماع الأربعاء المقبل يحسم التشكيل النهائى لجهاز المنتخب

"تيتو" يقص شريط الأزمات بين أجيرى واتحاد الكرة.. الخواجة يضم مدرب "درجة ثانية" لجهاز الفراعنة.. أعضاء الجبلاية يعترضون بسبب قلة الطموح..واجتماع الأربعاء المقبل يحسم التشكيل النهائى لجهاز المنتخب

انطلاق أول مركبة فضائية فى رحلة تاريخية لملامسة الشمس

انطلاق أول مركبة فضائية فى رحلة تاريخية لملامسة الشمس

السكة الحديد: مجهول يلقى حجرا على جرار قطار أبو قير ويصيب السائق

السكة الحديد: مجهول يلقى حجرا على جرار قطار أبو قير ويصيب السائق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة