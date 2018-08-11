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السبت، 11 أغسطس 2018 08:32 ص
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مدينة شنغهاى الصينية تستعد للإعصار الرابع عشر خلال العام الجارى

السبت، 11 أغسطس 2018 08:00 ص
مدينة شنغهاى الصينية تستعد للإعصار الرابع عشر خلال العام الجارى اعصار _ صورة أرشيفية
بكين أ ش أ
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اتخذت السلطات فى مدينة "شنغهاى" الاحتياطات اللازمة لمواجهة إعصار "ياجي"، وهو الإعصار الرابع عشر خلال العام الجارى، والذى يتوقع أن يضرب الصين خلال اليومين المقبلين، وأن يكون مصحوبا برياح وعواصف ممطرة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية فى بلدية شنغهاى –وفقا لوسائل إعلام صينية اليوم السبت- إن الإعصار يتحرك بسرعة 15 إلى 20 كيلومترا فى الساعة مع سرعة قصوى للرياح تصل إلى 70 كيلومترا فى الساعة بالقرب من مركزه بعد ظهر الجمعة، ومن المتوقع أن يهبط فى شرقى الصين بعد ظهر غد الأحد أو صباح الاثنين قبل أن يتجه إلى الشمال.

وطالب المقر الرئيسى للوقاية من الكوارث فى شنغهاى الموانيء والمقاصد السياحية ومواقع البناء باتخاذ إجراءات احترازية لحين مرور الإعصار.

 


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