صور.. وزير الرى يتفقد الاستعدادات لافتتاح قناطر أسيوط الجديدة غدا

كتبت أسماء نصار

تفقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، اليوم السبت، قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، للوقوف على الاستعدادات النهائية لافتتاحها غداً بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

رافق وزير الرى فى جولته، الدكتور رجب عبد العظيم وكيل أول وزارة الرى، والمهندس خالد مدين رئيس مصلحة الرى، و المهندس أشرف حبيش رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الرى، والمهندس حسين جلال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، والمهندس مجدى عباس رئيس الإدارة المركزية والمهندس المقيم لمشروع قناطر أسيوط الجديدة.

ويقع مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية على نهر النيل كيلو 545,00 على بعد حوالى 400 متر خلف القناطر الحالية" القديمة والتى تخطى عمرها 100 عام "،ويتكون من 2 هويس ملاحى بعرض 17 متر بالناحيه اليمنى من نهر النيل ، و8 فتحات عرض 17 متر مزوده ببوابات نصف قطريه والفتحات موزعه 3 فتحات على الناحيه اليمنى لمحطة الكهرباء ،وخمسة فتحات على الناحيه اليسرى لمحطة الكهرباء تسمح بمرور التصرفات المائية علي مدار العام وفقا لمختلف الاحتياجات.

ويتضمن مشروع قناطر أسيوط محطة كهرباء لانتاج طاقة كهربائية 32 ميجاوات، بالإضافة إلى أنه تم تدعيم قنطرة فم ترعة الإبراهيميه وإعادة تأهيلها ، وكذلك تغيير البوابات ببوابات حديثه تعمل بنظام هيدروليكى للفتح والقفل ،وكوبرى أعلى القنطرة مكون من أربع حارات حمولة 70 طن لربط شرق وغرب النيل وايضا تحسين الرى فى زمام إقليم مصر الوسطى والواقع خلف فم ترعة الإبراهيمية في مساحة (1.65 مليون فدان) وتحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، وتوفير منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية للتحكم فى التصرفات والمناسيب.