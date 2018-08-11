صحة القليوبية توصى بغلق 4 مخابز بالقناطر الخيرية وكفر شكر

القليوبية إيراهم سالم

شنت أجهزة مديرية الصحة بقيادة الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، حملاتها المستمرة على المحلات والمصانع والمخابز في إطار رفع حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث أوصت بغلق 4 مخابز بلدية بمركزى القناطر الخيرية وكفر شكر لعدم إلتزامها بالمعايير المحددة.

وشارك بالحملة سامي رجا رئيس قسم التفتيش والأغذية بمديرية الصحة، وأوصت بغلق 3 مخابز بلدية مدينة القناطر الخيرية، ورابع بمركز كفر شكر، كما تم سحب عينات من الخبز والدقيق والردة لبيان صلاحيتها للاستخدام الآدمى من عدمه، وتمثيلها خطر داهم على صحة المواطنين.